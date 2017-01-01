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Надежда Савченко останавливала Путина на Майдане Независимости в Киеве
Уникальная коллекция предметов крымскотатарского искусства представлена в Киеве
Как украинцы в прорубь ныряли
Православные отметили Крещение купанием в Днепре - фоторепортаж
Интересная яркая встреча с актером и режиссером Ахтемом Сейтаблаевым
Зимний Киев очень красив - фотозарисовки
Верховная Рада: водка на рабочих местах, депутатские обнимашки и "даун" Ляшко
В Музее гетманства на Подоле открыта выставка «Земля древлян»
Святой Николай получит самое длинное письмо + виды с Большой Лаврской колокольни
Антитеатр задает неудобные для власти вопросы
Аналитика
Россия хочет затащить в Крым «вежливых наблюдателей»
ОБСЕ «с боями» прорывается на украинско-российскую границу
Раздражение главного союзника Кремля на Ближнем Востоке растет
Списки Савченко. Уместен ли риск и PR в столь деликатном деле?
«Крымские» вклады в Приватбанке ждут волевого решения государства
Украинский политик года: Гройсман vs Порошенко
РФ-2016: россияне – заложники геополитических амбиций Путина
Убийство посла РФ: месть одиночки или операция спецслужб?
Прозрачное финансирование политических партий под угрозой
Москва готовит почву для возвращение в ПАСЕ?
Крымскотатарские дети показали настоящую зимнюю сказку
В Киеве активисты призвали РФ прекратить агрессию в Украине
Харьковчане попросили Путина убраться
Запорожцам предлагают изучать регион по обновленной карте
Эксперт: У США по Крыму пути назад нет
В Запорожье открылась выставка ученицы Катерины Билокур
Столицу Европы впечатлили украинской «Землей»
Песков: Кремль позарез нуждается в сотрудничестве с США
Экс-«днепровец» отказался от китайских $50 млн
СБУ спасла нардепа от покушения российских спецслужб
Командование террористов ОРДЛО изолировало бригаду дезертиров
Беларусь уходит от российской нефти
В крымскотатарском кафе Киева произошел пожар
Режиссер из Крыма претендует на пост директора «Крымского дома»
Хроника правонарушений в Крыму 13.01 – 21.01
ПОЛИТИКА
Эксперт: У США по Крыму пути назад нет
Песков: Кремль позарез нуждается в сотрудничестве с США
Беларусь уходит от российской нефти
Севастопольцы высказались против оккупантов из России во власти
ЭКОНОМИКА
Галасюк предлагает проверить, как отстаиваются интересы Украины
СЭЗ «Крым»: существует, но бездействует
Крымстат: Крымчане тратят половину заработка на еду
Украинские банки продают крымские кредиты российским коллекторам
ОБЩЕСТВО
В Киеве активисты призвали РФ прекратить агрессию в Украине
Харьковчане попросили Путина убраться
Хроника правонарушений в Крыму 13.01 – 21.01
Джемилев: В Крыму вопросы карьеры решают доносами оккупантам
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью
На дне Черного моря обнаружен американский самолет
Ученые назвали главную угрозу человечеству в 2017 году
В сеть попали подробности о революционном iPhone
ТУРИЗМ
Запорожцам предлагают изучать регион по обновленной карте
Киев потерял статус самого дорогого города Украины
Мороз сковал Европу
Крымчанам предлагают совместно обсудить сферу туризма
СПОРТ
Экс-«днепровец» отказался от китайских $50 млн
Футбольный «чемпионат» Крыма оказался под угрозой срыва
Определен лучший молодой футболист Украины за 2016 год
Украинского чемпиона дисквалифицировали за патриотизм
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Крымскотатарские дети показали настоящую зимнюю сказку
В Запорожье открылась выставка ученицы Катерины Билокур
Столицу Европы впечатлили украинской «Землей»
Режиссер из Крыма претендует на пост директора «Крымского дома»
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СБУ спасла нардепа от покушения российских спецслужб
Командование террористов ОРДЛО изолировало бригаду дезертиров
В крымскотатарском кафе Киева произошел пожар
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Запорожские школьники начинают регистрироваться на пробное ВНО
Теория Дарвина может исчезнуть из турецких школьных программ
Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
«Стипендии Турции» объявили о начале приема заявок на обучение
ЗДОРОВЬЕ
Открытие украинки в области ДНК может помочь побороть рак
В Украине заработал первый сайт вакансий для врачей
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В Запорожской области зарегистрировано 3 смерти от гриппа
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14:59 | ПРОИСШЕСТВИЯ
В крымскотатарском кафе Киева произошел пожар
14:19 | КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Режиссер из Крыма претендует на пост директора «Крымского дома»
13:39 | ОБЩЕСТВО
Хроника правонарушений в Крыму 13.01 – 21.01
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