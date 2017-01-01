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Киевская резиденция Санта Клауса в Мариинском парке
Киевляне откапывают столицу от снега, проявляя высокий уровень самоорганизации
В Запорожье пришла настоящая зима
В Национальной библиотеке Турции прозвучала крымскотатарская поэзия
На столичном вокзале украинцев согревали рождественскими песнями
В разгар зимы так приятно вспоминать теплые дни... Лето 2016-го, макросъемка
Рождественская атмосфера в балете "Щелкунчик"
Выставка в Киевском национальном академическом театре оперы и балета
Праздники продолжаются! Главная елка страны приглашает к себе на Рождество
Санта-Клаусы и Снегурочки устроили новогодний праздничный забег
Аналитика
«Крымские» вклады в Приватбанке ждут волевого решения государства
Украинский политик года: Гройсман vs Порошенко
РФ-2016: россияне – заложники геополитических амбиций Путина
Убийство посла РФ: месть одиночки или операция спецслужб?
Прозрачное финансирование политических партий под угрозой
Москва готовит почву для возвращение в ПАСЕ?
Осень паханата. Блогосфера о путинском послании
Похмелье «Русской весны» или Неболдинская осень Путина
Меморандум, нарушенный страной, обещавшей не угрожать Украине
Явление Януковича телезрителю. Пока что – в амплуа свидетеля
Поклонская грозит прокуратурой крымским «чиновникам»
Крымские «власти» требуют от подрядчиков ремонта дорог заново
В Украине продолжается борьба со снегопадом
Гончар: «Откатопровод» Кубань-Крым – шоу для Путина
В МИД прокомментировали всплеск мирового терроризма
ФСБ на Донбассе вербует местных, отбирая паспорта
Анкара: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
Трамп выбрал главой разведки «врага Кремля»
Турецкий «Хатико» растрогал пользователей социальных сетей
Крымские «власти» отреагировали на возмущение жителей «ремонтом»
Депортированный крымский татарин получил продуктовую помощь
Лебеди попали в «снежный плен» в Евпатории
Вышку для украинского вещания на Крым планируют открыть в январе
«Чиновника» Крыма подозревают в миллионных хищениях
ПОЛИТИКА
Поклонская грозит прокуратурой крымским «чиновникам»
В МИД прокомментировали всплеск мирового терроризма
Анкара: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины
Трамп выбрал главой разведки «врага Кремля»
ЭКОНОМИКА
Экономика Крыма 2016: отрицательное сальдо и миллиардные долги
Виктор Галасюк предложил принять промпакет реформ на 2017 год
Кава: С 2013 года Киев не купил ни одного нового вагона метро
В Украине будут производить винтовки по лицензии США
ОБЩЕСТВО
Крымские «власти» требуют от подрядчиков ремонта дорог заново
В Украине продолжается борьба со снегопадом
Гончар: «Откатопровод» Кубань-Крым – шоу для Путина
ФСБ на Донбассе вербует местных, отбирая паспорта
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Самолет АН-132D будет стоить дешевле, чем его аналоги
В политическую науку вошли очерки развития крымскотатарской мысли
Принц КСА: Мы планируем создать линию самолетов АН-132 D
Порошенко: Самолет АН-132 D был разработан за полгода
ТУРИЗМ
Запорожцы знают, как сделать регион привлекательным для туристов
Траты туристов РФ сократились, а Украины - выросли
Туристов в оккупированный Крым будут притягивать магнитом
Количество украинских туристов в Турции движется к миллиону
СПОРТ
Четыре украинских футболиста переходят в турецкие клубы
Украинка победила на чемпионате мира по быстрым шахматам
Федерация футбола Крыма презентовала новый логотип
Усик ответил на вызов российского чемпиона
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
В турецкой столице прозвучала крымскотатарская поэзия
Книгу «Повелители двух материков» переиздали в Крыму
Определены победители премии «Золотой глобус»
В Харькове стартовал фестиваль уличного искусства
ПРОИСШЕСТВИЯ
Лебеди попали в «снежный плен» в Евпатории
В Иране скончался экс-президент
Психолог террористической «ДНР» учинил стрельбу в Москве
Луганские боевики заехали на собственное минное поле
ОБРАЗОВАНИЕ
Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
«Стипендии Турции» объявили о начале приема заявок на обучение
Со следующего года стипендия вузов составит минимум 1100 гривен
Супруга президента открыла в Запорожье уникальную медиатеку
ЗДОРОВЬЕ
С 20 декабря все школы Запорожья закрыты на карантин
В Ровно школы закрыли на карантин
Супрун: У нас нет превентивной медицины
«Барабашово» против гриппа и ОРВИ
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Поклонская грозит прокуратурой крымским «чиновникам»
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Гончар: «Откатопровод» Кубань-Крым – шоу для Путина
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В МИД прокомментировали всплеск мирового терроризма
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14:39 | ПОЛИТИКА
Трамп выбрал главой разведки «врага Кремля»
14:29 | ОБЩЕСТВО
Турецкий «Хатико» растрогал пользователей социальных сетей
14:09 | ОБЩЕСТВО
Крымские «власти» отреагировали на возмущение жителей «ремонтом»
13:39 | ОБЩЕСТВО
Депортированный крымский татарин получил продуктовую помощь
13:09 | ПРОИСШЕСТВИЯ
Лебеди попали в «снежный плен» в Евпатории
12:49 | ОБЩЕСТВО
Вышку для украинского вещания на Крым планируют открыть в январе
12:39 | ОБЩЕСТВО
«Чиновника» Крыма подозревают в миллионных хищениях
12:28 | ЭКОНОМИКА
Экономика Крыма 2016: отрицательное сальдо и миллиардные долги
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Зиму увидел, теперь давайте лето: соцсети о морозах в Украине
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Оккупированный Севастополь - последний по уровню жизни в РФ
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США игнорирует предупреждения Турции по террористам FETÖ
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Две крымские татарки вошли в книгу успешных женщин Украины
11:19 | ПОЛИТИКА
Режим Асада готов идти на переговоры
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