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В Музее гетманства на Подоле открыта выставка «Земля древлян»
Святой Николай получит самое длинное письмо + виды с Большой Лаврской колокольни
Антитеатр задает неудобные для власти вопросы
Рефат Чубаров встретился с крымскими татарами Анкары
Старики замерзают в киевских "хрущевках" - температура не выше 11 градусов
Украинcкие hand made елки установили громкий рекорд
Киевская резиденция Санта Клауса в Мариинском парке
Киевляне откапывают столицу от снега, проявляя высокий уровень самоорганизации
В Запорожье пришла настоящая зима
В Национальной библиотеке Турции прозвучала крымскотатарская поэзия
Аналитика
Списки Савченко. Уместен ли риск и PR в столь деликатном деле?
«Крымские» вклады в Приватбанке ждут волевого решения государства
Украинский политик года: Гройсман vs Порошенко
РФ-2016: россияне – заложники геополитических амбиций Путина
Убийство посла РФ: месть одиночки или операция спецслужб?
Прозрачное финансирование политических партий под угрозой
Москва готовит почву для возвращение в ПАСЕ?
Осень паханата. Блогосфера о путинском послании
Похмелье «Русской весны» или Неболдинская осень Путина
Меморандум, нарушенный страной, обещавшей не угрожать Украине
В Мексике неизвестный расстрелял людей на музыкальном фестивале
Украинские банки продают крымские кредиты российским коллекторам
Предатель Украины из Крыма осужден за госизмену
Украина подает иск против РФ в международный суд ООН
МВФ выдвинул список требований к Украине на 2017 год
Замглавы Меджлиса снял «высокотехнологичный» ремонт дорог Крыма
Крымскотатарская певица прошла во второй тур турецкого шоу
Художник Павленский просит политубежища во Франции
Крымского татарина обвиняют в госперевороте в России
Новая администрация США имеет четкую позицию: Крым - это Украина
Березюк: Спасти гривню можно, уволив Насирова
Галасюк: Кабмин дезинформирует о моратории на экспорт леса
В оккупированном Крыму пройдет турнир по борьбе куреш
Ляшко: Нацбанк пытается удержать курс гривни
Теория Дарвина может исчезнуть из турецких школьных программ
ПОЛИТИКА
Украина подает иск против РФ в международный суд ООН
МВФ выдвинул список требований к Украине на 2017 год
Новая администрация США имеет четкую позицию: Крым - это Украина
Трамп раскритиковал действия России в Сирии
ЭКОНОМИКА
Украинские банки продают крымские кредиты российским коллекторам
Березюк: Спасти гривню можно, уволив Насирова
Галасюк: Кабмин дезинформирует о моратории на экспорт леса
Ляшко: Нацбанк пытается удержать курс гривни
ОБЩЕСТВО
Предатель Украины из Крыма осужден за госизмену
Замглавы Меджлиса снял «высокотехнологичный» ремонт дорог Крыма
Художник Павленский просит политубежища во Франции
Крымского татарина обвиняют в госперевороте в России
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Самолет АН-132D будет стоить дешевле, чем его аналоги
В политическую науку вошли очерки развития крымскотатарской мысли
Принц КСА: Мы планируем создать линию самолетов АН-132 D
Порошенко: Самолет АН-132 D был разработан за полгода
ТУРИЗМ
Мороз сковал Европу
Крымчанам предлагают совместно обсудить сферу туризма
Запорожцы знают, как сделать регион привлекательным для туристов
Траты туристов РФ сократились, а Украины - выросли
СПОРТ
В оккупированном Крыму пройдет турнир по борьбе куреш
Четыре украинских футболиста переходят в турецкие клубы
Украинка победила на чемпионате мира по быстрым шахматам
Федерация футбола Крыма презентовала новый логотип
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Крымскотатарская певица прошла во второй тур турецкого шоу
Грандиозный фестиваль вертепов открылся в Харькове
Крымский татарин поборется за место на «Евровидении»
PostPlayТеатр отметил свою годовщину остросоциальным спектаклем
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Мексике неизвестный расстрелял людей на музыкальном фестивале
В Донецкой области ликвидировали агентурную сеть «ДНР»
Турецкий самолет упал на жилые дома в Киргизии
В центре Москвы задержано 40 человек
ОБРАЗОВАНИЕ
Теория Дарвина может исчезнуть из турецких школьных программ
Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
«Стипендии Турции» объявили о начале приема заявок на обучение
Со следующего года стипендия вузов составит минимум 1100 гривен
ЗДОРОВЬЕ
В Запорожской области зарегистрировано 3 смерти от гриппа
В Запорожье эпидпорог превышен на 85%
С 20 декабря все школы Запорожья закрыты на карантин
В Ровно школы закрыли на карантин
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