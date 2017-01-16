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Украинский поэт Александр Олесь был перезахоронен на родине в Киеве
Столичные львы празднуют восьмой день рождения
В Киеве почтили память жертв Холокоста
Автопарк скорой помощи пополнился машинами из Канады
В Киеве открылась выставка восьми известнейших художников Украины
Активисты рассказали о новых исчезновениях в Крыму
Хождение по тонкому льду – спасатели предупреждают об опасностях
На Грушевского вспоминали первых жертв Революции Достоинства
На столичном мосту Патона сошлись две Украины
В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция "Стоп Путин! Стоп война!"
Аналитика
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Переговоры в Астане – очередной раунд безрезультатной полемики?
Бадрак: 2017-й для Украины будет тяжелым, возможно, и решающим
Миграционная политика Кремля – как попытка удержать Крым
Нацполиция воюет с добровольцами
Крещенский треугольник : Гидропарк, Ландвассер или Потомак?
Крым: рецидивы имперской миграционной политики России
Россия хочет затащить в Крым «вежливых наблюдателей»
ОБСЕ «с боями» прорывается на украинско-российскую границу
Раздражение главного союзника Кремля на Ближнем Востоке растет
Оккупанты включили Куку в список опаснейших террористов России
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Погода портит планы оккупантов по присоединению Крыма к РФ
Новое наступление боевиков ОРДЛО разгромлено под Авдеевкой
Крымские «власти» собрались строить остановки на админграницах
Украинских политзаключенных Россия использует для торга
Экс-генсек НАТО Трампу: Россию не остановит снятие санкций
Япония станет ближе к Украине
Генерал: Украина не смогла бы силой отбить аннексию Крыма
Действия РПЦ могут лишить Херсонес статуса памятника истории
Украинский поэт Олесь был перезахоронен на родине в Киеве
Дипломаты и киевляне прокатились на лыжах
Активисты УКЦ в оккупированном Крыму почтили Героев Крут
Члены Меджлиса встретились с жителями Новоалексеевки
Президент США Дональд Трамп пообщался с Путиным
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Генерал: Украина не смогла бы силой отбить аннексию Крыма
Президент США Дональд Трамп пообщался с Путиным
ЭКОНОМИКА
Экс-«глава» Крымавтодора растратил 46 млн из бюджета РФ
Индекс Dow Jones впервые превысил показатель 20 тысяч пунктов
Банк оккупантов Крыма просит 5 миллиардов помощи
Оккупанты массово распродают госимущество в Севастополе
ОБЩЕСТВО
Оккупанты включили Куку в список опаснейших террористов России
Хроника правонарушений в Крыму 22.01 – 29.01
Погода портит планы оккупантов по присоединению Крыма к РФ
Крымские «власти» собрались строить остановки на админграницах
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Запорожцы видят перспективы развития IT-сферы в Украине
Армия США испытала летающие мотоциклы (ВИДЕО)
Ученые создали гибрид человека и свиньи
Французские дизайнеры показали смартфон будущего
ТУРИЗМ
Лиев: Количество туристов, едущих в Крым, уменьшилось в 4 раза
Запорожцам предлагают изучать регион по обновленной карте
Киев потерял статус самого дорогого города Украины
Мороз сковал Европу
СПОРТ
Украинка вышла в финал юношеского Australian Open
Украинскому футболисту грозит четыре года дисквалификации
Дабл-дабл украинца Леня не помог команде одолеть соперника
Китайские инвесторы купили украинский футбольный клуб
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Запорожье посетил Юрий Андрухович
В Caribbean Club скоро "зажгут" Усейн Бекиров и «Ukrainian Funk»
В Киеве открылась выставка восьми известнейших художников Украины
Оглашен список «ТОП культурных событий Украины 2017»
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Бойцы спецподразделения прибыли к месту блокады ОРДЛО
Украинские военные отбили наступление боевиков на Авдеевку
Крымскотатарские активисты были задержаны на админгранице Чонгар
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Запорожские школьники начинают регистрироваться на пробное ВНО
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Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
«Стипендии Турции» объявили о начале приема заявок на обучение
ЗДОРОВЬЕ
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Генерал: Украина не смогла бы силой отбить аннексию Крыма
17:59 | ОБЩЕСТВО
Действия РПЦ могут лишить Херсонес статуса памятника истории
17:39 | ОБЩЕСТВО
Украинский поэт Олесь был перезахоронен на родине в Киеве
17:29 | ОБЩЕСТВО
Дипломаты и киевляне прокатились на лыжах
17:09 | ОБЩЕСТВО
Активисты УКЦ в оккупированном Крыму почтили Героев Крут
16:29 | ПОЛИТИКА
Президент США Дональд Трамп пообщался с Путиным
16:29 | ОБЩЕСТВО
Члены Меджлиса встретились с жителями Новоалексеевки
15:59 | ПРОИСШЕСТВИЯ
Бойцы спецподразделения прибыли к месту блокады ОРДЛО
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