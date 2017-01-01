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Санта-Клаусы и Снегурочки устроили новогодний праздничный забег
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QHAphoto_2016: агентство QHA в лицах
QHAphoto_2016: крымскотатарское сопротивление оккупации
Ушел в последний путь майдановец и доброволец Руслан Муждабаев
QHAphoto_2016: еще один год модернизации украинской армии
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«Новогодний калейдоскоп» открылся в Музее игрушки
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Ветераны АТО с травмами войны - чемпионат Украины по кроссфиту
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Украинский политик года: Гройсман vs Порошенко
РФ-2016: россияне – заложники геополитических амбиций Путина
Убийство посла РФ: месть одиночки или операция спецслужб?
Прозрачное финансирование политических партий под угрозой
Москва готовит почву для возвращение в ПАСЕ?
Осень паханата. Блогосфера о путинском послании
Похмелье «Русской весны» или Неболдинская осень Путина
Меморандум, нарушенный страной, обещавшей не угрожать Украине
Явление Януковича телезрителю. Пока что – в амплуа свидетеля
Кравчук и другие старейшины в поисках мира и доверия
Команда QHA от всей души поздравляет Украину с Новым годом!
Умеров: Ждем активных правильных действий от руководства Украины
В Мариуполе пьяный полицейский протаранил городскую елку
Киевлян приглашают на Бандеровский марш
Севастопольский «суд» продлил арест «украинским диверсантам»
Сирийская оппозиция обвиняет Асада в нарушениях режима тишины
В Киеве состоялся новогодний забег Санта-Клаусов
Украина готова принять политзаключенного из РФ
«Нафтогаз» получит кредит под гарантию Всемирного банка
Американские дипломаты в вышиванках поздравили Украину колядками
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На рынке в Багдаде прогремела серия взрывов
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Дело политузника Костенко по факту пыток направляется в ЕСПЧ
ПОЛИТИКА
Сирийская оппозиция обвиняет Асада в нарушениях режима тишины
Экс-министр обороны Украины объявлен в розыск
Развитием экономики оккупированного Крыма займется страховщик
В США планируют ввести санкции против Путина и его окружения
ЭКОНОМИКА
«Нафтогаз» получит кредит под гарантию Всемирного банка
МЭРТ не видит торможения переговорного процесса о ЗСТ с Турцией
НБУ: Подорожание доллара не связано с продажей ПриватБанка
В Евросоюзе торгуют крымским шампанским в обход санкций
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Умеров: Ждем активных правильных действий от руководства Украины
Киевлян приглашают на Бандеровский марш
Севастопольский «суд» продлил арест «украинским диверсантам»
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Самолет АН-132D будет стоить дешевле, чем его аналоги
В политическую науку вошли очерки развития крымскотатарской мысли
Принц КСА: Мы планируем создать линию самолетов АН-132 D
Порошенко: Самолет АН-132 D был разработан за полгода
ТУРИЗМ
Траты туристов РФ сократились, а Украины - выросли
Туристов в оккупированный Крым будут притягивать магнитом
Количество украинских туристов в Турции движется к миллиону
Украина желает приумножить количество турецких туристов
СПОРТ
Украинка победила на чемпионате мира по быстрым шахматам
Федерация футбола Крыма презентовала новый логотип
Усик ответил на вызов российского чемпиона
Сильные мира АТО
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
2016-й: крымскотатарский культурный прорыв
В Турции крымский татарин получил президентскую премию
В Запорожье сняли первый пластилиновый мультик
Мир покинула частичка огромной киновселенной "Звездных войн"
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В Мариуполе пьяный полицейский протаранил городскую елку
На рынке в Багдаде прогремела серия взрывов
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14:59 | ОБЩЕСТВО
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14:29 | ПОЛИТИКА
Сирийская оппозиция обвиняет Асада в нарушениях режима тишины
13:59 | ОБЩЕСТВО
В Киеве состоялся новогодний забег Санта-Клаусов
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12:49 | ЭКОНОМИКА
«Нафтогаз» получит кредит под гарантию Всемирного банка
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Экс-министр обороны Украины объявлен в розыск
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На рынке в Багдаде прогремела серия взрывов
10:49 | ПОЛИТИКА
Развитием экономики оккупированного Крыма займется страховщик
10:09 | ПОЛИТИКА
В США планируют ввести санкции против Путина и его окружения
09:49 | ОБЩЕСТВО
Дело политузника Костенко по факту пыток направляется в ЕСПЧ
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