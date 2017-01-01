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Под Киевом прошли учения “Бригады будущего” Нацгвардии
Крымскотатарский джазовый музыкант Усеин Бекиров представил новую программу
Аджимушкай: в Киеве вспомнили героический момент истории Крыма
В социальных сетях проходит акция в поддержку Эмиля Курбединова
На Майдане попрощались с погибшими в Авдеевке бойцами
Морская пехота в рамках учений ВМС Украины разблокировала аэродром
В Киеве прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбединова
Члены Меджлиса встретились с жителями Новоалексеевки
Меджлис провел встречу с соотечественниками в Счастливцево
Состоялся визит членов Меджлиса в Генический район Херсонщины
Аналитика
«Майдан» в Совбезе ООН: лишит ли Украина Россию права вето?
Ожидают ли Украину заоблачные цены на говядину?
У Штатов -Трамп, в России - мрак, в Крыму - аресты, у нас - АТО
Центр Разумкова - вновь в числе лучших аналитических центров мира
Переговоры в Астане – очередной раунд безрезультатной полемики?
Бадрак: 2017-й для Украины будет тяжелым, возможно, и решающим
Миграционная политика Кремля – как попытка удержать Крым
Нацполиция воюет с добровольцами
Крещенский треугольник : Гидропарк, Ландвассер или Потомак?
Крым: рецидивы имперской миграционной политики России
Испанская лига предложила Зозуле варианты продолжения карьеры
Джазовый музыкант Усеин Бекиров представил новую программу
Турецкие войска значительно потеснили ИГИЛ в районе Эль-Баба
Укрзализныця запустила е-билеты на девайсах на Android
Роскомнадзор спас мобильных операторов РФ от санкций за Крым
Дизайнеры презентовали промо-ролик лого "Евровидения-2017"
«Укроборонпром» откроет офисы в Турции и Польше
В АП настаивают на введении миротворцев на Донбасс
Под Киевом прошли учения “Бригады будущего” Нацгвардии
Украинцы активно сдают кровь для раненых бойцов ВСУ
Ташева: Сканадал с «Крымским домом» – попытка сорвать конкурс
Супруга активиста Салиева объявила об одиночном пикете у суда
Киев: музыкальный февраль запомнится лирикой и драйвом
Нацотбор на Евровидение: как и за кого голосовать?
Дело Чийгоза: Как свидетель обвинения поддержал сторону защиты
ПОЛИТИКА
Роскомнадзор спас мобильных операторов РФ от санкций за Крым
«Укроборонпром» откроет офисы в Турции и Польше
В АП настаивают на введении миротворцев на Донбасс
Лукашенко прокомментировал «оккупацию» Беларуси Россией
ЭКОНОМИКА
Круглый стол ровенских предпринимателей: власть уничтожает бизнес
Приватбанк определился с решением проблемы крымских вкладов
Детективы раскрыли подробности «австрийской» схемы ОГКХ
"Укроборонпром" в прошлом году нарастил экспорт на 25%
ОБЩЕСТВО
Под Киевом прошли учения “Бригады будущего” Нацгвардии
Ташева: Сканадал с «Крымским домом» – попытка сорвать конкурс
Супруга активиста Салиева объявила об одиночном пикете у суда
Дело Чийгоза: Как свидетель обвинения поддержал сторону защиты
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Укрзализныця запустила е-билеты на девайсах на Android
Ученые шокированы омоложением астронавта
Украинцы стали намного активнее устанавливать солнечные батареи
Военный эксперт назвал причины неудач "Укроборонпрома"
ТУРИЗМ
За год Турцию посетило больше миллиона туристов из Украины
Лиев: Количество туристов, едущих в Крым, уменьшилось в 4 раза
Запорожцам предлагают изучать регион по обновленной карте
Киев потерял статус самого дорогого города Украины
СПОРТ
Испанская лига предложила Зозуле варианты продолжения карьеры
Испанские фанаты обвинили украинского форварда в нацизме
Назван «спортсмен января» в Украине
Ломаченко бросил вызов всем чемпионам в своем весе
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Джазовый музыкант Усеин Бекиров представил новую программу
Дизайнеры презентовали промо-ролик лого "Евровидения-2017"
Киев: музыкальный февраль запомнится лирикой и драйвом
Нацотбор на Евровидение: как и за кого голосовать?
ПРОИСШЕСТВИЯ
Турецкие войска значительно потеснили ИГИЛ в районе Эль-Баба
Боевики совершили еще одно военное преступление под Авдеевкой
Авдеевка – на грани двух катастроф
В Киеве горят склады судостроительного завода
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Стамбульский университет приглашает украинских студентов
Запорожские школьники начинают регистрироваться на пробное ВНО
Теория Дарвина может исчезнуть из турецких школьных программ
Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
ЗДОРОВЬЕ
Украинцы активно сдают кровь для раненых бойцов ВСУ
Почти половина украинцев имеет хронические заболевания
В Киев с новой силой возвращается эпидемия гриппа
На Украину из Румынии надвигается эпидемия кори
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19:19 | ОБЩЕСТВО
Под Киевом прошли учения “Бригады будущего” Нацгвардии
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18:29 | КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
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В Лиссабоне и Риме протестуют против эскалации агрессии РФ
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