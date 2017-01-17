Крым
Украина
Мир
Аналитика
Интервью
Блоги
Архив
°
Акъмесджит
Анкара
Бухарест
Киев
Москва
Стамбул
Подписка на новости
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМ
СПОРТ
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ
Фотогалерея
Видеогалерея
Крым
Украина
Мир
Аналитика
Интервью
Блоги
Архив
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМ
СПОРТ
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ
Вход
Темы
Нарушение прав человека в Крыму
События в Турции
Сирия
Национальное движение
Суды над крымскими татарами
Евровидение-2017
Фото
Видео
Хождение по тонкому льду – спасатели предупреждают об опасностях
На Грушевского вспоминали первых жертв Революции Достоинства
На столичном мосту Патона сошлись две Украины
В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция "Стоп Путин! Стоп война!"
Уникальная коллекция предметов крымскотатарского искусства представлена в Киеве
Как украинцы в прорубь ныряли
Православные отметили Крещение купанием в Днепре - фоторепортаж
Интересная, яркая встреча с актером и режиссером Ахтемом Сейтаблаевым
Зимний Киев очень красив - фотозарисовки
Верховная Рада: водка на рабочих местах, депутатские обнимашки и "даун" Ляшко
Аналитика
Переговоры в Астане – очередной раунд безрезультатной полемики?
Бадрак: 2017-й для Украины будет тяжелым, возможно, и решающим
Миграционная политика Кремля – как попытка удержать Крым
Нацполиция воюет с добровольцами
Крещенский треугольник : Гидропарк, Ландвассер или Потомак?
Крым: рецидивы имперской миграционной политики России
Россия хочет затащить в Крым «вежливых наблюдателей»
ОБСЕ «с боями» прорывается на украинско-российскую границу
Раздражение главного союзника Кремля на Ближнем Востоке растет
Списки Савченко. Уместен ли риск и PR в столь деликатном деле?
В Крыму наказывают всех, у кого хватает силы духа не молчать
Шевкиев: В Крыму происходит геноцид крымских татар
Крымские заключенные порезали себе вены
В Крыму происходят обыски и задержания адвокатов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Крыму ФСБ провела обыск в доме ветерана национального движения
Юксель: Оккупация Крыма была не бескровной
Крымский «Тайган» сбегает в Турцию?
Оккупанты Крыма не могут предотвратить массовую гибель лебедей
Минобороны Британии: «Адмирал Кузнецов» – корабль позора
Советник министра культуры поделилась планами на 2017 год
Индекс Dow Jones впервые превысил показатель 20 тысяч пунктов
В Ровно привлекали внимание к проблеме торговли людьми
Сегодня адвокату Курбединову будут избирать меру пресечения
Бывших крымчан не бывает, или Какой быть будущей автономии?
Ужгородский горсовет попался на взятках
ПОЛИТИКА
Минобороны Британии: «Адмирал Кузнецов» – корабль позора
Ужгородский горсовет попался на взятках
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине без пророссийских поправок
ПАСЕ потребует выборов на оккупированном Донбассе
ЭКОНОМИКА
Индекс Dow Jones впервые превысил показатель 20 тысяч пунктов
Банк оккупантов Крыма просит 5 миллиардов помощи
Оккупанты массово распродают госимущество в Севастополе
Эксперт: Украинский бизнес в Крыму – инструмент для оккупантов
ОБЩЕСТВО
В Крыму наказывают всех, у кого хватает силы духа не молчать
Шевкиев: В Крыму происходит геноцид крымских татар
В Крыму происходят обыски и задержания адвокатов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Крыму ФСБ провела обыск в доме ветерана национального движения
НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Украинец изобрел уникальный материал для сохранения энергии
Ученые совершили прорыв в нейрохирургии
Специальная технология поможет отличить фейковые новости
Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью
ТУРИЗМ
Лиев: Количество туристов, едущих в Крым, уменьшилось в 4 раза
Запорожцам предлагают изучать регион по обновленной карте
Киев потерял статус самого дорогого города Украины
Мороз сковал Европу
СПОРТ
Дабл-дабл украинца Леня не помог команде одолеть соперника
Китайские инвесторы купили украинский футбольный клуб
В Европе назвали условия срыва ЧМ-2018 по футболу в России
Экс-«днепровец» отказался от китайских $50 млн
КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Оглашены победители премии «Украинская книга года»
Кабмин утвердил порядок использования средств на Евровидение
Российский фильм, снятый в Крыму, пролетел мимо «Оскара»
Украинский документальный фильм не попал в шорт-лист «Оскара»
ПРОИСШЕСТВИЯ
Крымские заключенные порезали себе вены
ФСБ оккупантов в Джанкое задержала международного экстремиста
Хождение по тонкому льду – спасатели предупреждают об опасностях
Соцработники Севастополя жестоко избили ветерана
ОБРАЗОВАНИЕ
Запорожские школьники начинают регистрироваться на пробное ВНО
Теория Дарвина может исчезнуть из турецких школьных программ
Из-за оккупантов в затруднении оказались турецкие студенты
«Стипендии Турции» объявили о начале приема заявок на обучение
ЗДОРОВЬЕ
Богомолец: Скоро Минздрав будет обращаться к волонтерам
Минздрав установил предельно допустимые цены на лекарства
Открытие украинки в области ДНК может помочь побороть рак
В Украине заработал первый сайт вакансий для врачей
Последнее
Популярное
13:39 | ОБЩЕСТВО
В Крыму наказывают всех, у кого хватает силы духа не молчать
13:29 | ОБЩЕСТВО
Шевкиев: В Крыму происходит геноцид крымских татар
12:49 | ПРОИСШЕСТВИЯ
Крымские заключенные порезали себе вены
12:39 | ОБЩЕСТВО
В Крыму ФСБ провела обыск в доме ветерана национального движения
12:39 | ОБЩЕСТВО
В Крыму происходят обыски и задержания адвокатов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
12:29 | ОБЩЕСТВО
Юксель: Оккупация Крыма была не бескровной
11:59 | ОБЩЕСТВО
Крымский «Тайган» сбегает в Турцию?
11:39 | ОБЩЕСТВО
Оккупанты Крыма не могут предотвратить массовую гибель лебедей
10:59 | ПОЛИТИКА
Минобороны Британии: «Адмирал Кузнецов» – корабль позора
10:39 | ОБЩЕСТВО
Советник министра культуры поделилась планами на 2017 год
10:19 | ЭКОНОМИКА
Индекс Dow Jones впервые превысил показатель 20 тысяч пунктов
10:09 | ОБЩЕСТВО
В Ровно привлекали внимание к проблеме торговли людьми
09:59 | ОБЩЕСТВО
Сегодня адвокату Курбединову будут избирать меру пресечения
21:59 | ОБЩЕСТВО
Бывших крымчан не бывает, или Какой быть будущей автономии?
21:29 | ПОЛИТИКА
Ужгородский горсовет попался на взятках
20:59 | ПОЛИТИКА
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине без пророссийских поправок
20:39 | КУЛЬТУРА / ИСКУССТВО
Оглашены победители премии «Украинская книга года»
20:09 | ОБЩЕСТВО
AI: СБУ освободила всех узников «тайных тюрем»
19:39 | ПОЛИТИКА
ПАСЕ потребует выборов на оккупированном Донбассе
19:09 | ОБЩЕСТВО
В украинских домах престарелых – нечеловеческие условия жизни
18:29 | СПОРТ
Дабл-дабл украинца Леня не помог команде одолеть соперника
17:59 | ЭКОНОМИКА
Банк оккупантов Крыма просит 5 миллиардов помощи
Интервью
Блоги
Эксперт – о нюансах суда в Гааге применительно к агрессии Кремля
1 нед. назад
В «деле диверсантов» ФСБ берет подписки о неразглашении
1 мес. назад
К «симферопольской пятерке» могут применить психотропные вещества
1 мес. назад
Попытки вернуть ядерный статус сблизят Запад и РФ против Украины
1 мес. назад
Ядерное оружие РФ в Крыму: защита от деоккупации и вызов Трампу
1 мес. назад
Будапештские гарантии? Главное - преодолеть вето РФ в Совбезе ООН
1 мес. назад
Чубаров: Путин легко перевернул представления россиян
1 мес. назад
Мэр Хомко о Холме Славы: Власть не дистанцировалась
1 мес. назад
Ровенский доброволец: Было страшно, что не вернешься домой
2 мес. назад
Возглавит ли «неформатный» Трамп новый формат борьбы с путинизмом
2 мес. назад
информация о нас
закон предупреждает
наши услуги
абоненты
творческий коллектив
реклама
контакты
политика конфиденциальности
© 2006-2017 QHA.COM.UA
Все права защищены